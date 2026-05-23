لبنان.. 20 قتيلا وعشرات الجرحى في 40 هجوما إسرائيليا السبت (إحصاء) حسب إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية

بيروت/ الأناضول

قتلت إسرائيل 20 شخصا وأصابت 40 آخرين على الأقل، السبت، في 40 هجوما على جنوب وشرق لبنان، ضمن خروقات جديدة لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 08:45 ت.غ، الأحد.

وبحسب الإحصاء، توزعت الهجمات بين 37 غارة جوية، وعملية قصف مدفعي، وعمليتي تفجير.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

** جنوب لبنان

• 14 غارة على قضاء صور استهدفت أحد البساتين بمنطقة البقبوق شمالي مدينة صور (3 غارات)، ومحيط مستشفى حيرام بمدينة صور (3 غارات)، ومنطقة جل البحر بمحيط مدينة صور، ودراجة نارية على طريق "عين بعال-الحوش"، وسيارة على طريق القاسمية، وطريق "البرج الشمالي-البازورية"، وبلدات دير قانون النهر والبازورية والشهابية وصديقين.

وأسفرت الغارات على منطقة البقبوق عن مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، ومن بين الضحايا امرأة لا تزال جثتها تحت الأنقاض، فيما قتل 4 أشخاص جراء الغارة على دير قانون النهر التي أدت إلى تدمير منزل.

وأصيب 25 شخصا من الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية في مستشفى حيرام جراء الغارات التي استهدفت محيطه، وتسببت بأضرار جسيمة.

وقتل شخص جراء الغارة على طريق عين بعال-الحوش، فيما أصيب عدد غير محدد من العمال السوريين جراء غارة استهدفت أحد بساتين الحمضيات في البازورية، ووقعت إصابات غير محددة جراء استهداف سيارة على طريق القاسمية.

• 19 غارة على قضاء النبطية استهدفت محيط ثكنة الجيش في بلدة النبطية الفوقا، ومبنى سكنيا في حي كسار زعتر بمدينة النبطية، ودراجة نارية بمحيط روضة الصالحين في المدينة، وبلدات جبشيت (5 غارات)، وحبوش (غارتان)، وميفدون (غارتان)، وصير الغربية، والكفور، وبرج قلاوية، والغندورية، وتول، وزبدين، وكفرصير.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارة على صير الغربية استهدفت مبنى من 3 طوابق في حي الظهور وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل.

والأحد أعلنت الوكالة ارتفاع عدد ضحايا الغارة إلى 9 قتلى بينهم طفل وفتى و6 سيدات، إضافة إلى 7 مصابين.

وأصيب عسكري بجروح متوسطة جراء الغارة على محيط ثكنة الجيش في النبطية الفوقا، وأصيب 4 أشخاص في الغارة على زبدين.

كما أدت إحدى الغارتين على بلدة حبوش إلى تدمير مبنى سكني، واستهدفت الغارة على تول محيط مستشفى الشيخ راغب حرب.

• غارتان على قضاء جزين استهدفتا بلدتي المحمودية ومليخ.

• غارة على قضاء مرجعيون استهدفت بلدة بلاط.

• قصف مدفعي على قضاء مرجعيون استهدف بلدة قبريخا.

• عمليتا تفجير في قضاء مرجعيون استهدفتا بلدة الطيبة ومعمل علف في منطقة هورا ببلدة دير ميماس.

• عملية تحليق للطيران الإسرائيلي فوق قضاء صيدا شملت بلدتي البيسارية والبابلية، بمسيرة على علو منخفض.

• إنذار بالإخلاء لـ5 بلدات هي المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني بقضاء جزين، وحومين الفوقا بقضاء النبطية.

** شرق لبنان

• غارة على قضاء راشيا استهدفت منزلا في بلدة الرفيد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

** وسط لبنان

• عملية تحليق للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية، بمسيرة على علو منخفض.

وتأتي هذه الهجمات ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي جرى تمديده 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 12 قتيلا و74 مصابا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد، ما يرفع الحصيلة منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و123 قتيلا و9 آلاف و506 جرحى.