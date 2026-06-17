لبنان واليونان يبحثان تطوير التعاون العسكري وتوسيع برامج التدريب

إسطنبول/ الأناضول

بحث قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل مع رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليونانية الجنرال ديميتريوس خوبيس، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجال التدريب المتبادل.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، الأربعاء، إن هيكل اختتم زيارة رسمية إلى اليونان استمرت بين 15 و17 يونيو/ حزيران الجاري، تلبية لدعوة من نظيره اليوناني.

وأوضح البيان أن هيكل استهل زيارته بالمقر العام للجيش اليوناني، حيث وضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول، قبل أن يلتقي خوبيس ويبحث معه "قضايا ذات اهتمام مشترك والتطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف أن الجانبين عقدا لقاء موسعا بمشاركة ضباط من البلدين، جرى خلاله استعراض مهام هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليونانية، وبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، خاصة في مجال التدريب المتبادل.

وخلال اللقاء، أعرب هيكل عن تقديره للمساعدات العسكرية التي قدمتها اليونان للجيش اللبناني سابقا.

من جانبه، أكد خوبيس أن الجيش اللبناني يؤدي "دورا أساسيا في حماية استقرار لبنان وأمنه"، مشددا على استمرار مبادرات الدعم العسكري اليوناني للجيش اللبناني خلال المرحلة المقبلة.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، صعدت إسرائيل عدوانها على لبنان في سياق تطورات الحرب التي شنتها، إلى جانب الولايات المتحدة، على إيران.

وأسفر العدوان عن مقتل 3884 شخصا وإصابة 11856 آخرين في لبنان، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت خلال العدوان الراهن نطاق توغلها لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.