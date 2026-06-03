لبنان.. مقتل مسعفين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأربعاء، مقتل مسعفين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطيرة إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة، ما أدى إلى استشهاد مسعفين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في بلدة شحور (بقضاء صور)".

وأضافت أن "هذا النهج اللاإنساني والهمجي الذي يعتمده العدو الإسرائيلي يشكل وصمة عار، لما يجسده من ازدراء للقانون الدولي الإنساني الذي أكد على حماية العاملين الصحيين".

وناشدت الوزارة الهيئات الدولية و"كل من بقي له ضمير إنساني" رفع الصوت "لوضع حد لهذه الاستباحة الممنهجة".

ومنذ فترة تصعد إسرائيل عدوانها على لبنان، ووسعت توغلها، وهددت بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بادعاء الرد على "حزب الله".

ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات للهدنة المعلنة في أبريل/ نيسان الماضي والممددة حتى يوليو/ تموز المقبل، عبر قصف دموي يخلّف قتلى وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

وردا على هذه الخروقات، يطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيّرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3 آلاف و468 قتيلا و10 آلاف و577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.