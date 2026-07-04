فيما لا يزال عدد كبير منهم غير قادر على العودة بسبب الدمار أو تعذر الوصول إلى منازلهم، بحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد..

لبنان: عودة 400 ألف نازح إلى الجنوب والحكومة تستعد لخطة الإعمار فيما لا يزال عدد كبير منهم غير قادر على العودة بسبب الدمار أو تعذر الوصول إلى منازلهم، بحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد..

نعيم برجاوي / الأناضول

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، السبت، عودة نحو 400 ألف نازح إلى مناطقهم في جنوب البلاد، من أصل أكثر من مليون نزحوا جراء العدوان الإسرائيلي، فيما لا يزال عدد كبير منهم غير قادر على العودة بسبب الدمار أو تعذر الوصول إلى منازلهم.

جاء ذلك خلال زيارة أجرتها الوزيرة إلى مدينة صور، ضمن جولة في جنوب لبنان، حيث التقت اتحاد بلديات قضاء صور ومدير وحدة إدارة الكوارث في المنطقة، مرتضى مهنا، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت السيد إن "وقف إطلاق النار لا يزال هشا، إلا أن الجنوب بدأ يشهد عودة أعداد من النازحين".

وأضافت أن هدف زيارتها إلى الجنوب يتمثل في "الاطلاع ميدانيا على الواقع والاستماع إلى التحديات، في إطار التحضير لخطة العودة والتعافي وإعادة الإعمار".

وأشارت إلى أن "قدرة الدولة على التمويل محدودة، لذلك سيتم توجيه نداء إلى المجتمع الدولي لتأمين الأموال اللازمة، والانطلاق سريعا في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين فور توفير التمويل".

وأضافت أن "نحو 400 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم، فيما لا يزال عدد كبير غير قادر على العودة بسبب الدمار أو تعذر الوصول إلى منازلهم"، مشيرة إلى العمل على توفير بدل إيجار لمساعدة أكبر عدد ممكن منهم.

ولفتت إلى أن الوزارة تدرس أيضا آلية لمساعدة أصحاب المنازل المتضررة بأضرار طفيفة، من خلال تقديم مبالغ مالية تمكنهم من إجراء أعمال الترميم اللازمة والعودة إلى منازلهم، إلى جانب العمل على توفير مساكن جاهزة كأحد الحلول المطروحة.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 4 آلاف و303 أشخاص وإصابة 12 ألفا و202 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

