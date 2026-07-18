لبنان.. ضحايا عدوان إسرائيل 4328 قتيلا و12227 مصابا منذ 2 مارس

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4 آلاف و328 قتيلا و12 ألفا و227 جريحا منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان، إن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي بلغت "4 آلاف و328 قتيلا و12 ألفا و227 جريحا".

ويعني ذلك تسجيل 4 قتلى جدد منذ الاثنين الماضي إذ كانت آخر حصيلة للقتلى آنذاك وبلغت 4 آلاف و324 قتيلا ، فيما تم تسجيل 3 مصابين جدد منذ الخميس والذي شهد آخر حصيلة للمصابين وبلغت 12 ألفا و224 جرحى، إلى جانب نزوح أكثر من مليون شخص.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، رغم توقيع البلدين "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

كما يأتي ذلك رغم التفاهم في محادثات روما بين بيروت وتل أبيب قبل أيام، على بدء انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على عشرة كيلومترات.

وتواصل إسرائيل كذلك احتلال الأراضي الفلسطينية وأراض سورية، وترفض الانسحاب منها، كما ترفض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.