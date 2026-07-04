لبنان: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 4303 قتلى والجرحى 12202، بعد إحصاء قتيلين و3 جرحى آخر 24 ساعة..

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

أحصت وزارة الصحة اللبنانية قتيلين و3 جرحى خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4 آلاف و303 قتلى و12 ألفا و202 جريح منذ 2 مارس/ آذار 2026.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل هجماتها في جنوب لبنان، وإن كان بوتيرة محدودة، رغم اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنها "أحصت قتيلين و3 جرحى في آخر 24 ساعة".

وأضافت أن "الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 4 يوليو/ تموز الجاري بلغت 4303 شهداء و12202 جريح".

وفي 26 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين غير محددتي الاسم.

غير أن الاتفاق لم يحدد جدولا زمنيا للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي، وربط ذلك بتولي الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله".

وفيما رأى مسؤولون لبنانيون أن الاتفاق يمثل "خطوة أولى" على طريق استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وعودة النازحين إلى بلداتهم، قال "حزب الله" إن الاتفاق "منعدم الوجود" و"مذل".

واعتبر "حزب الله" أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب "تجاوز للخطوط الحمراء"، فيما احتج مناصروه في بيروت وقطعوا طرقا.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

كما وسعت إسرائيل خلال عدوانها الحالي نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من لبنان عام 2000.