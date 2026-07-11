لبنان.. إسرائيل تشعل حرائق في بلدة الخيام وتفجر موقعا بالنبطية وسط تحركات عسكرية وتمشيط بالرشاشات في الخيام، وفق وكالة الأنباء اللبنانية

إسطنبول/ الأناضول

تصاعدت أعمدة دخان كثيفة من مواقع عدة في بلدة الخيام جنوبي لبنان، السبت، جراء حرائق أشعلها الجيش الإسرائيلي، وسط ترجيحات بأن النيران طالت ما تبقى من منازل في عدد من أحياء البلدة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي 10 هجمات على بلدات في محافظتي النبطية والجنوب، شملت غارات بالطيران الحربي والمسيّر، ونسف منازل، وإلقاء قنابل صوتية، وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت الوكالة، إن "الجيش الإسرائيلي يشعل النيران في بلدة الخيام، فيما يُرجح أن الحرائق تطال ما تبقى من منازل في عدد من أحيائها، بالتزامن مع استمرار تحركاته العسكرية داخل البلدة".

وأضافت أن "أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من مواقع عدة في البلدة، بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة".

وفي تطور ميداني آخر، أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ، عصر السبت، "عملية تفجير كبيرة بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون" في قضاء النبطية (جنوب).

يتبع///