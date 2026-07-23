على هامش اجتماعات "آسيان"، في العاصمة الفلبينية مانيلا، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية..

لافروف وروبيو يبحثان الأزمة الأوكرانية وقضايا ثنائية وإقليمية على هامش اجتماعات "آسيان"، في العاصمة الفلبينية مانيلا، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية..

موسكو/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو تطورات الأزمة الأوكرانية، خلال لقاء جمعهما على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان الخميس، أن لافروف أطلع نظيره الأمريكي على تطورات الأوضاع الميدانية على خط التماس.

وبحسب البيان، أكد لافروف أن سياسات الدول الأوروبية الرامية إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا عبر تسليح كييف غير مقبولة.

وجدد لافروف تأكيد انفتاح موسكو على حل سياسي ودبلوماسي للأزمة، مشيرا إلى التزام روسيا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا مع الولايات المتحدة.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022 هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.



كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأوضاع في منطقة الخليج العربي، التي تشهد تصعيد متواصلا بين الولايات المتحدة وإيران.

وتناول اللقاء أيضا سبل تحسين العلاقات الروسية الأمريكية، حيث ناقش الجانبان تحسين ظروف عمل البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين.

ورحب الوزيران باستئناف الاتصالات بين وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، كما أعربا عن دعمهما لتعزيز التواصل بين برلماني البلدين وتطوير التعاون في المجال الثقافي.

واتفق الطرفان في ختام اللقاء على مواصلة الاتصالات بين وزارتي الخارجية في البلدين.