خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع نظيره التركي هاكان فيدان..

لافروف: سنواصل التنسيق مع تركيا للدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع نظيره التركي هاكان فيدان..

موسكو/ الأناضول

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده ستواصل التنسيق مع تركيا للدفع نحو تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بإقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده لافروف في موسكو مع نظيره التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، عقب مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وقال لافروف إن الحوار بين روسيا وتركيا يتواصل بشكل مكثف على مختلف المستويات، مؤكداً رفض موسكو وأنقرة التصريحات الإسرائيلية الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، باعتبارها مخالفة لقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن روسيا وتركيا متفقتان على ضرورة تحسين الأوضاع في سوريا ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار ليبيا ووحدتها، إلى جانب مواصلة العمل من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.

وفي الشأن الأوكراني، أشاد لافروف بالجهود التركية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع، مؤكداً أن أي حل مستدام يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة وضمان حقوق السكان الناطقين بالروسية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.



وفيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، أشار لافروف إلى استمرار التعاون في مجالات الطاقة والسياحة، بما في ذلك مشروع محطة أق قويو للطاقة النووية. في ولاية مرسين التركية.



وأوضح أن الجانبين متفقان أيضاً على تعزيز التنسيق لضمان الأمن في منطقة البحر الأسود.



وأعرب في هذا السياق عن قلق موسكو إزاء التهديدات التي تستهدف خطوط أنابيب "السيل التركي" و"السيل الأزرق"، إضافة إلى المخاطر التي تواجه حركة الملاحة البحرية.

