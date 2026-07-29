وزير الخارجية الروسي أكد أن الولايات المتحدة وأوروبا ليستا مستعدتين لإقامة علاقات مع روسيا على أساس المساواة والاحترام المتبادل".

لافروف: الغرب يسعى إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا وزير الخارجية الروسي أكد أن الولايات المتحدة وأوروبا ليستا مستعدتين لإقامة علاقات مع روسيا على أساس المساواة والاحترام المتبادل".

موسكو/ الأناضول

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن الدول الغربية تسعى إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا وتقسيمها.



وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن مطالبة الغرب بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا قبل بدء المفاوضات بمثابة "إنذار نهائي".

وأوضح أن بقاء الوضع عند خطوط التماس "سيؤدي إلى استمرار وجود النظام النازي في أوكرانيا".



وأضاف: "(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي بدأ بتنفيذ أعمال إرهابية بسبب اليأس، مع تراجعه المستمر في دونباس وفي مناطق أخرى من الجبهة. وهم (الغربيون) يرون أن أهداف صواريخ زيلينسكي بعيدة المدى تصيب أهدافها، وبدأوا بتصوير ما يحدث على أنه نقطة تحول".



وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا ليستا مستعدتين لإقامة علاقات مع روسيا على أساس المساواة والاحترام المتبادل، موضحا أن ذلك كان سببا في ظهور مراكز قوة مثل مجموعة "بريكس".

وأكد لافروف أن روسيا تعتزم الحفاظ على استقلالها وحدودها، مشددًا على ضرورة عدم التدخل في شؤونها الداخلية.



وتشن روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن مساعيها للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا "تدخلًا" في شؤونها الداخلية.

