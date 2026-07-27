عضو البرلمان الأوروبي عن قبرص الرومية فيدياس بانايوتو اعتبر ذلك أمرا "غير مقبول" مشددا على ضرورة الدفاع عن سيادة بلاده...

لافتة انتخابية لزعيم حزب إسرائيلي في قبرص الرومية تثير جدلا بشأن السيادة عضو البرلمان الأوروبي عن قبرص الرومية فيدياس بانايوتو اعتبر ذلك أمرا "غير مقبول" مشددا على ضرورة الدفاع عن سيادة بلاده...

القدس/ الأناضول



أثار نشر لافتة إعلانية انتخابية ضخمة لزعيم حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت، في قبرص الرومية جدلا واسعا، وسط انتقادات ربطتها أوساط قبرصية بتزايد الحضور الإسرائيلي في الجزيرة.

وقالت "القناة 12" العبرية، الاثنين، إن وضع لافتة انتخابية بالعبرية في مدينة ليماسول الساحلية أثار "ردود فعل قوية ونقاشا واسع النطاق"، بعدما جرى تداول صورها على منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل وقبرص الرومية.

وقال عضو البرلمان الأوروبي عن قبرص الرومية، فيدياس بانايوتو، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد، إن الصورة المتداولة للافتة "لم تُلتقط في إسرائيل، بل في بلدي، قبرص".

وأضاف: "هذه دعاية سياسية، ولكن بات من الشائع أيضا رؤية لوحات إعلانية للعقارات باللغة العبرية في أنحاء الجزيرة".

واعتبر ذلك "غير مقبول"، مشددا على ضرورة "الدفاع عن سيادة قبرص".

وتستعد إسرائيل لإجراء انتخابات عامة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ويُعد آيزنكوت، الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي، من أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة في حال فوز المعارضة بالانتخابات.

وتُظهر اللافتة، المنصوبة على طريق مطار مدينة ليماسول، صورة لآيزنكوت وخلفها علم إسرائيل، إلى جانب عبارة بالعبرية تقول: "أيها الإسرائيليون، استمتعوا، يحق لكم".

ونقلت قناة "إسرائيل 24" الخاصة، الاثنين، عن مقر الحملة الانتخابية لحزب "يشار" قوله إن اللافتات "جزء من الحملة الرسمية" وتهدف إلى الوصول إلى الإسرائيليين الذين يقضون عطلاتهم في قبرص الرومية.

وأضافت القناة أن بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ربطت اللافتة بمخاوف أوسع تتعلق بالاستثمار الإسرائيلي وتزايد أعداد الإسرائيليين في قبرص الرومية، رغم أن الإعلان نفسه لا يتناول قضايا العقارات أو الوضع السياسي في الجزيرة.

وأشارت إلى أن قبرص الرومية شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا في أعداد المقيمين والشركات والسياح الإسرائيليين، خاصة في مدينتي ليماسول ولارنكا، ما أثار نقاشات عامة بشأن الاستثمارات العقارية والتغيرات الديموغرافية.