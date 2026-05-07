لاتفيا.. سقوط مسيَّرتين قادمتين من روسيا وإصابة منشأة لتخزين النفط مسيرة أصابت خزان نفط فارغا واندلع حريق في أحد الخزانات قبل السيطرة عليه

بريشتينا / الأناضول

أعلن جيش لاتفيا سقوط مسيَّرتين داخل البلاد قادمتين من روسيا، مبينا أن إحداهما اصطدمت بمنشأة لتخزين النفط.

جاء ذلك في بيان للجيش على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس.

وبحسب تقرير نشرته هيئة البث العامة اللاتفية "إل إس إم" أرسلت السلطات عند الساعة 04:09 فجرا تحذيرا للسكان المقيمين في المناطق القريبة من الحدود الروسية، مطالبة إياهم بالبقاء داخل منازلهم.

وأظهرت التحقيقات أن إحدى المسيَّرتين سقطت على منشأة لتخزين النفط في مدينة ريزكنه شرقي البلاد، حيث أصابت خزان نفط فارغا.

وتبين أن 4 خزانات نفط في المنشأة تعرضت لأضرار في موقع الحادث، فيما اندلع حريق في أحد الخزانات، إلا أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه خلال وقت قصير.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش اللاتفي انتهاء التهديد داخل المجال الجوي للبلاد.

يُذكر أن روسيا تتهم كلا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا بفتح مجالاتها الجوية أمام الطائرات المسيَّرة الأوكرانية، وحذرت من أنها سترد إذا لم تؤخذ تحذيراتها بعين الاعتبار.

في حين تنفي دول البلطيق الاتهامات الروسية المتعلقة بهذا الأمر.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.