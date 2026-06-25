و إنهاء استخدام اللغة الروسية في الفعاليات الدولية، والوثائق الاستراتيجية، والمواد الإعلانية، والمواقع الإلكترونية الرسمية

لاتفيا تحظر استخدام اللغة الروسية في الفعاليات والأنشطة الحكومية الرسمية و إنهاء استخدام اللغة الروسية في الفعاليات الدولية، والوثائق الاستراتيجية، والمواد الإعلانية، والمواقع الإلكترونية الرسمية

بريشتينا/ الأناضول

أصدر وزير الثقافة اللاتفي ناوريس بونتوليس، تعليمات بإلغاء استخدام اللغة الروسية في الأنشطة الرسمية داخل المؤسسات والشركات الحكومية التابعة للوزارة.

وذكرت وكالة "ليتا" اللاتفية للأنباء، الخميس، أن تعليمات بونتوليس، تنص على إزالة استخدام اللغة الروسية من الأنشطة الرسمية داخل المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الثقافة.

وأضافت الوكالة، أن هذا القرار سيؤدي إلى إنهاء استخدام اللغة الروسية في الفعاليات الدولية، والوثائق الاستراتيجية، والمواد الإعلانية، والمواقع الإلكترونية الرسمية.



وأوضحت أن هذا القرار يستند إلى أحكام الدستور، التي تنص على أن اللغة اللاتفية هي اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد، إضافة إلى قرارات المحكمة الدستورية ذات الصلة.

وأشارت الوكالة، إلى أن القرار لا يشمل الأنشطة الفنية المهنية التي تكون فيها الأعمال الأصلية باللغة الروسية.



وأضافت أنه يتعين على المؤسسات المعنية تطبيق الترتيبات الجديدة حتى 30 يوليو/ تموز المقبل.

يشار إلى أن مسرح "ميخائيل تشيخوف" الروسي في العاصمة اللاتفية ريغا، تعرض لانتقادات بعد وضعه إعلانات باللغة الروسية على واجهة المبنى.