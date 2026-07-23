فيما سجل الخام الأمريكي 89.7 دولار للبرميل، مع تواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

لأول مرة منذ 6 أسابيع.. خام برنت يسجل 98 دولارا للبرميل فيما سجل الخام الأمريكي 89.7 دولار للبرميل، مع تواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

الرباط/ الأناضول

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4.3 بالمئة، الخميس، وبلغ خام برنت أعلى مستوياته في نحو 6 أسابيع مسجلا 98 دولار للبرميل، مع تواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتنامي المخاوف من اتساع اضطرابات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 4.3 بالمئة لتصل إلى 98 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.3 بالمئة، لتبلغ نحو 89.7 دولار للبرميل



ومنذ 6 أسابيع لم تصل أسعار النفط إلى هذا المستوى بعدما سجلت تراجعا إثر توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران 2026، ثم عاودت الارتفاع بعدما أعلن الجيش الأمريكي شن هجمات على إيران مجددا.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط في ظل تقلبات في الأسواق العالمية، ومخاوف من تعطل إمدادات الطاقة وارتفاع مستويات التضخم عالميا على وقع تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات من الضربات على إيران، فيما ترد طهران بهجمات تستهدف قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال الذي اندلع في 28 فبراير/ شباط الماضي، وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.

وتطالب واشنطن طهران بوقف استهداف السفن و"ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز"، بينما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

وتؤمّن واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز ضمن مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها ستستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.