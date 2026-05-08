لأول مرة منذ 2022.. غالون البنزين الأمريكي يتجاوز 4.5 دولارات

الرباط/ الأناضول

ارتفع سعر غالون البنزين بالولايات المتحدة، الجمعة، لأكثر من 4.5 دولارات عند أعلى مستوى منذ 2022، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمي بسبب تضرر الإمدادات مع استمرار إغلاق مضيق "هرمز".

وقالت الرابطة الأمريكية للسيارات، في بيانات إحصائية، أن "متوسط سعر الغالون (3.78 لترات) من البنزين ارتفع من 2.98 دولار قبل بداية الحرب على إيران إلى 4.54 دولارا الجمعة، بارتفاع بنحو 52 بالمئة، وهو الأعلى منذ عام 2022".

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وتعرف الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، ومستويات التضخم.

ويأتي هذا الارتفاع بعد عودة الهدوء إلى مضيق هرمز، الجمعة، عقب توتر عارِض أعلنت فيه إيران عن "خسائر" عقب استهدافها 3 مدمرات أمريكية، بينما نفت الولايات المتحدة تضرر المدمرات قائلة إنها "عبرت المضيق بنجاح تحت النيران"، كما أعلنت الإمارات تعامل دفاعاتها الجوية مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، قبل أن ترد طهران بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في المنطقة، لتُعلن واشنطن وطهران لاحقا، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب تعثر الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في باكستان، أعلن ترامب، في 13 أبريل الماضي، فرض حصار على موانئ إيران وعلى أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز بعد الحصول على إذن من طهران.