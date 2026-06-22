ستارمر قال إنه سيواصل مهامه إلى حين انتخاب خلف له قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد في سبتمبر المقبل..

كير ستارمر يعلن استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية ستارمر قال إنه سيواصل مهامه إلى حين انتخاب خلف له قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد في سبتمبر المقبل..

لندن/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصبه ومن قيادة "حزب العمال"، لكنه أشار إلى أنه سيواصل مهامه رئيسا للوزراء إلى حين انتخاب خلف له.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مقر رئاسة الوزراء في "داونينغ ستريت"، الاثنين.

وأوضح ستارمر أنه سيطلب من اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب وضع جدول زمني يبدأ فيه استقبال طلبات الترشح اعتبارا من 9 يوليو/ تموز القادم وحتى انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان.

وأضاف أنه بذلك يتم "ضمان تولي زعيم جديد المنصب قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد في سبتمبر/أيلول المقبل".

وأردف ستارمر الذي تولى رئاسة الحكومة في يوليو 2024: "سأواصل مهامي رئيسا للوزراء إلى حين انتهاء السباق، وسأبذل كل ما بوسعي لضمان انتقال منظم للسلطة".

ويبرز آندي بورنهام عمدة مدينة مانشستر منذ عام 2017، بوصفه الاسم الأقرب لخلافة ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء.

ويطالب عدد كبير من أعضاء حزب العمال والوزراء في الحكومة بتولي بورنهام المنصب، بعد تزايد الدعوات لاستقالة ستارمر على خلفية خسائر الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، إضافة إلى استمرار أزمة غلاء المعيشة دون حلول ملموسة.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال على منصة "تروث سوشيال"، الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيستقيل من منصبه، متهما إياه بالفشل في ملفات الهجرة والطاقة.