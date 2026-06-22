- دي لا إسبرييا حصد 49.65 بالمئة من الأصوات، متقدما على مرشح الحزب الحاكم إيفان سيبيدا الذي نال 48.70 بالمئة، وفق النتائج غير الرسمية..

كولومبيا.. دي لا إسبرييا يعلن فوزه بالرئاسة وترامب يحتفي - دي لا إسبرييا حصد 49.65 بالمئة من الأصوات، متقدما على مرشح الحزب الحاكم إيفان سيبيدا الذي نال 48.70 بالمئة، وفق النتائج غير الرسمية..

بوغوتا/ الأناضول

- الرئيس الحالي غوستافو بيترو قال إنه سيلتزم بقرار القضاء وإنه لا يحق لأي مرشح أن يعلن نفسه رئيسا للجمهورية

- الرئيس الأمريكي ترامب أعرب عن سروره بفوز دي لا إسبرييا، بإعادة نشر خبر يشير إلى دعمه للمرشح اليميني، وعلَّق عليه بالقول: "لقد فاز، الكبير".

أعلن المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية الكولومبية وفق نتائج غير رسمية، فيما احتفى ترامب قائلا :"لقد فاز، الكبير".



بينما تحدث الرئيس الحالي غوستافو بيترو عن مخالفات في فرز الأصوات.

ووفق النتائج غير الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للسجل المدني، الأحد، تم فرز 99.91 بالمئة من صناديق الاقتراع.

وحصل مرشح "حركة المدافعين عن الوطن" اليميني دي لا إسبرييا على 49.65 بالمئة من الأصوات، فيما نال المرشح اليساري إيفان سيبيدا، ممثل "تحالف الميثاق التاريخي" الحاكم، 48.70 بالمئة من الأصوات.

وعبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أعلن دي لا إسبرييا فوزه على "الأحزاب التقليدية والفساد وحركات التمرد المسلحة".

وفي خطابه أمام آلاف مناصريه في مدينة بارانكيا الساحلية على البحر الكاريبي، أكد دي لا إسبرييا أن أولويته فور توليه المنصب ستكون إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وذكر أنه سيكون رئيسا لجميع الكولومبيين، وأن هذا الانتصار لا يخص شخصا أو حزبا بعينه.

ودعا أنصاره إلى حماية أصواتهم الانتخابية، مشددا على أن كولومبيا لن تكون ملاذا للإفلات من العقاب.

من جانبه، ادعى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على منصة "إكس" بوجود بعض المخالفات في عملية فرز الأصوات.

وقال بيترو: "لا يحق لأي مرشح أن يعلن نفسه رئيسا للجمهورية. الذي سيحدِّد من هو الرئيس هو عملية الفرز القانونية الرسمية. وأنا سألتزم بقرار القضاء".

بدوره، أعرب ترامب على منصة "تروث سوشيال" عن سروره بفوز دي لا إسبرييا، بإعادة نشر خبر يشير إلى دعمه للمرشح اليميني، وعلَّق عليه بالقول: "لقد فاز، الكبير".

يُذكَر أن هذه الانتخابات تعد من أكثر المنافسات احتداما في السنوات الأخيرة، نظرا لأهميتها الكبيرة في تحديد مستقبل كولومبيا السياسي والاقتصادي.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المنتخب رسميا مهامه في 7 أغسطس/آب المقبل.