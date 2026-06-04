مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، على لسان زعيمها كيم جونغ أون

كوريا الشمالية تعلن تضاعف قدرتها على إنتاج المواد النووية مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، على لسان زعيمها كيم جونغ أون

سيول/ الأناضول

أعلن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن قدرة بلاده على إنتاج المواد النووية المستخدمة في تصنيع الأسلحة تضاعفت أكثر من مرتين مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها أون إلى منشأة جديدة لإنتاج المواد النووية حيث اطَّلع على معلومات تتعلق بخطة الإنتاج طويلة الأمد، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية في كوريا الشمالية، الخميس.

وأشار كيم إلى أن الحاجة إلى تعزيز "الردع النووي الحربي" للبلاد تزداد باستمرار، سواء من حيث النوعية أو الكمية.

من جهتها، نشرت وكالة الأنباء صورا للرئيس أثناء تجوله في ممرات ضيقة داخل منشأة يُعتقد أنها قاعة لأجهزة الطرد المركزي.

يذكر أن كوريا الشمالية تخضع لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب حزمة قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.