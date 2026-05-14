كوبا تعلن نفاد النفط الخام والوقود بسبب القيود الأمريكية

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الطاقة والمناجم الكوبي فيسنتي دي لا أو ليفي، إن بلاده لم يعد لديها أي مخزون من النفط الخام أو الوقود، نتيجة الحظر النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها.

وأوضح أو ليفي في تصريح لوسائل الإعلام الكوبية، مساء الأربعاء، أن النظام الطاقي في بلاده يواجه وضعا "حرجا" بسبب القيود الأمريكية المفروضة على تدفق الإمدادات منذ القرار الصادر عن الرئيس دونالد ترامب في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضاف أن مخزونات النفط الخام والبنزين والديزل قد نفدت بالكامل، مشيرا إلى أن البلاد تعتمد حاليا فقط على الغاز الطبيعي المنتج محليا.

وأشار إلى أن أزمة الطاقة أدت إلى انقطاعات كهربائية في بعض مناطق العاصمة هافانا وصلت إلى 22 ساعة يومياً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع في 30 يناير/ كانون الثاني الفائت مرسوما يقضي بفرض رسوم جمركية على جميع السلع القادمة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط.

وأعلن البيت الأبيض حينها أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأمن القومي والمصالح الخارجية للولايات المتحدة في مواجهة ما وصفه بـ"السياسات والأفعال الضارة" للحكومة الكوبية.

وفي 1 فبراير/ شباط، أعلن ترامب بدء محادثات مع الحكومة الكوبية بشأن تنظيم إمدادات النفط، فيما نفت هافانا ذلك.

كما فعّلت الحكومة الكوبية خطة طوارئ لمواجهة الأزمة بعد توقف الإمدادات الخارجية من النفط.