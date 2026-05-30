تزامنا مع حروب وهجمات تشنها إسرائيل على دول عدة في المنطقة، وانتهاكاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كندا.. 10.7 ملايين دولار صادرات عسكرية وتكنولوجية لإسرائيل في 2025 تزامنا مع حروب وهجمات تشنها إسرائيل على دول عدة في المنطقة، وانتهاكاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

هاميلتون / الأناضول

ناهزت صادرات كندا من المعدات العسكرية والتكنولوجية إلى إسرائيل 14.7 مليون دولار كندي (نحو 10.7 ملايين دولار أمريكي) خلال عام 2025، وفق تقرير رسمي.

وبحسب تقرير نشره موقع الشؤون العالمية الكندية، الذي تعرض فيه الإعلانات الرسمية، صدرت الحكومة إلى إسرائيل منتجات عسكرية وتكنولوجية بقيمة 14.671 مليون دولار كندي خلال العام الفائت.

وأشار التقرير إلى استخدام 50 ترخيص تصدير عسكري لإتمام هذه المبيعات خلال 2025.

في المقابل، أوضح التقرير أن الحكومة الكندية لم توافق منذ 8 يناير/ كانون الثاني 2024 على تصدير أي أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة، مؤكدا استمرار هذا الموقف.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية السابقة ميلاني جولي، أعلنت تعليق تراخيص تصدير المواد والمعدات العسكرية والتكنولوجية إلى إسرائيل "مؤقتا" اعتباراً من يناير 2024.

وفي أغسطس/ آب 2025، أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن بلادها لا تبيع أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى أن هذا النهج مستمر منذ عام 2024.

ويأتي استمرار الصادرات العسكرية الكندية إلى إسرائيل مع مواصلة الأخيرة شن حروب على عدد من دول المنطقة، إضافة إلى انتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما يسفر عن قتلى وجرحى فلسطينيين ودمار واسع في الممتلكات.