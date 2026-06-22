كندا.. مقتل شخصين أحدهما شرطي في هجوم مسلح

أنقرة / الأناضول



لقي شخصان حتفهما، أحدهما شرطي، في هجوم مسلح بمدينة مونتريال الكندية، فيما أُصيب شرطي آخر.

وذكرت شرطة مونتريال، في بيان نشرته عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، أن هجوما مسلحا وقع في حي كوت-دي-نيج.

من جانبه، أفاد مفوض شرطة مونتريال فادي داغر، في تصريح للصحفيين، بأن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين أحدهما شرطي، وإصابة شرطي آخر.

وأوضح داغر أنه تم تحييد المشتبه به، وأن سبب الهجوم لم يُعرف بعد، مشيرا إلى أنه تم ضبط سلاح المهاجم، وأن التحقيقات في الحادثة لا تزال جارية.

