تشمل أفرادا ومنظمات وسفنا تابعة لروسيا، في إطار دعمها لأوكرانيا

كندا تقرر فرض عقوبات على 162 جهة روسية تشمل أفرادا ومنظمات وسفنا تابعة لروسيا، في إطار دعمها لأوكرانيا

نيويورك/ الأناضول



قررت كندا، في إطار دعمها لأوكرانيا، فرض عقوبات جديدة تستهدف 162 جهة روسية تشمل أفراد ومنظمات وسفنا.

وأفادت رئاسة الوزراء الكندية في بيان، الثلاثاء، أن قائمة العقوبات المفروضة على روسيا تشمل أفرادا ومنظمات وسفنا روسية.

وأضافت أنه تم اتخاذ قرار بفرض عقوبات على 162 جهة تشمل أفرادا ومنظمات وسفنا.

وأشارت إلى أن هذه العقوبات صُممت بهدف "زيادة الضغط التفاوضي على روسيا (من أجل اتفاق سلام) ودعم أوكرانيا".

كما قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في تصريحات صحفية إن العقوبات تستهدف "أسطول الظل" الروسي، وإيرادات الطاقة، وقطاع الصناعات الدفاعية، إضافة إلى جهات تنشر معلومات مضللة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.