كندا تدعو لحماية البنية التحتية المدنية في الخليج العربي

أنقرة / الأناضول

دعت كندا جميع الأطراف في منطقة الخليج العربي إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وطالبت باحترام القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الكندية، مساء الأحد، على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأدانت الوزارة الهجمات الأخيرة بالمسيَّرات في منطقة الخليج العربي، بما في ذلك استهداف سفينة شحن تجارية داخل المياه الإقليمية القطرية.

والأحد، شهدت 3 دول خليجية استهدافات بمسيَّرات، لم تحدد قطر والكويت الجهة التي تقف وراءها، بينما اتهمت الإمارات إيران بالمسؤولية عنها.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية بـ"تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرقي ميناء مسيعيد، قادمة من أبوظبي، صباح الأحد، لاستهداف بطائرة مسيّرة".

وكانت الإمارات أكثر الدول الخليجية التي تعرضت لهجمات إيرانية، عقب الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران نهاية فبراير/ شباط وحتى الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضيين، وفق إحصائيات رسمية رصدتها الأناضول وقتها.

وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران أيضا هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.