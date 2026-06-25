تفاصيل المكالمة وردت في كتاب للصحفيين ماغي هابرمان وجوناثان سوان وعرضاها في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية

"كل اليهود سئموا منك".. ترامب وبخ نتنياهو في اتصال بشأن غزة تفاصيل المكالمة وردت في كتاب للصحفيين ماغي هابرمان وجوناثان سوان وعرضاها في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية

إسطنبول/ الأناضول

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، وبّخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي في سبتمبر/ أيلول الماضي، قائلا له: "جميع اليهود سئموا منك"، على خلفية ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.

وقالت الشبكة إن تفاصيل المكالمة وردت في كتاب للصحفيين ماغي هابرمان وجوناثان سوان، كشفا عنها خلال مقابلة مع مذيع الشبكة جيك تابر، في برنامج "ذا ليد".

وبحسب رواية الصحفيين، كان ترامب يسعى حينها للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، فيما رأى أن نتنياهو لا يتعاون معه بالقدر المطلوب.

وقال ترامب لنتنياهو: "لقد سئمت من تصرفاتك. فعلت كل شيء لحمايتك، ومن الأفضل لك أن تمضي قدما في هذا الأمر اللعين. الجميع سئم منك يا بيبي".

وأضاف: "جميع اليهود سئموا منك، حتى اليهود المشاركون في هذه المكالمة سئموا منك"، في إشارة إلى جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وفق الشبكة.

وكوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق، بينما يشغل ويتكوف منصب المبعوث الأمريكي الخاص لمهام السلام، ويشارك كلاهما في جهود واشنطن المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط، وفي مقدمتها ملف غزة.

وبحسب ما أفادت به "سي إن إن" على موقعها الإلكتروني، استعرض ترامب خلال المكالمة قائمة قرارات مثيرة للجدل اتخذها دعما لإسرائيل خلال فترتي رئاسته، دون توضيح تفاصيلها.

وعلقت الصحفية ماغي هابرمان، على المكالمة، قائلة إنها كانت "لحظة استثنائية" في عملهما الصحفي.

وأضافت أن اتصالات متوترة أخرى جرت بين ترامب ونتنياهو منذ ذلك الحين.

وأردفت: "قد شاهدنا بعضها، لكن هذه المكالمة تحديدا مهدت الطريق لما نراه في علاقتهما الآن".

وأشارت هابرمان، إلى أن "الرئيس كان يهاجم نتنياهو بشدة، وكان هناك إحباط كبير من جانب البيت الأبيض، ومن جانب جاريد كوشنر، ومن جانب ستيف ويتكوف".

وتابعت: "فقد شنت إسرائيل هذه الضربة على قطر بينما كانت الولايات المتحدة تحاول التفاوض على وقف إطلاق نار وتبادل رهائن".

وأوضحت هابرمان: "كانت هذه نقطة تحول، على الأقل في نظر العديد من مسؤولي إدارة ترامب".

وفي 9 سبتمبر/ أيلول 2025، شنت إسرائيل هجوما على العاصمة القطرية الدوحة استهدف وفدا من حركة "حماس" كان يناقش مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وأثار الهجوم إدانات عربية ودولية واسعة، باعتباره انتهاكا لسيادة قطر التي تضطلع، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، بدور وساطة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس".

وقالت "حماس" إن وفدها نجا من الهجوم، فيما اعتبرت قطر أن الاستهداف عرقل جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب في غزة.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن توبيخ ترامب لنتنياهو؛ ففي 2 يونيو/ حزيران 2026، أفاد تقرير إعلامي أمريكي بأن الرئيس الأمريكي وجه توبيخا حادا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب التصعيد العسكري الأخير في لبنان.

وأوضح موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين، أن ترامب قال لنتنياهو في اتصال هاتفي: "لولاي لكنت الآن في السجن".

وأعرب ترامب، عن استيائه من تصاعد التوتر في لبنان خلال الأيام الأخيرة، معتبرا أن التحركات الإسرائيلية تقوض مسار المفاوضات الجارية مع إيران، بحسب المصدر ذاته.

وإضافة إلى محاكمته في إسرائيل في 3 ملفات تتعلق بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، فإن نتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.