كاليفورنيا تعلن حالة طوارئ في "أورانج" إثر تسرب مادة كيميائية خطرة الخزان الموجود في منشأة "جي كيه إن إيروسبيس" ويحتوي على ما بين 5 آلاف و7 آلاف غالون من مادة "ميثاكريلات الميثيل" بدأ يتعرض لارتفاع مفرط في الحرارة ويُطلق غازات سامة..

أنقرة/الأناضول

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج شرق مدينة لوس أنجلوس، بسبب خطر تسرب مادة كيميائية من خزان داخل منشأة لصناعة الطيران.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، في بيان، الأحد، إن الخزان الموجود في منشأة "جي كيه إن إيروسبيس"، والذي يحتوي على ما بين 5 آلاف و7 آلاف غالون من مادة "ميثاكريلات الميثيل"، بدأ يتعرض لارتفاع مفرط في الحرارة ويطلق غازات سامة.

وحذر نيوسوم من أن خطر وقوع كارثة خطيرة لا يزال قائماً، إذ قد يؤدي الوضع إلى انبعاث مواد كيميائية خطرة بشكل غير مسيطر عليه، رغم الجهود المبذولة لاحتواء الحادث.

وأوضح أن السلطات المحلية غير قادرة على التعامل مع حادث بهذا الحجم، ولذلك تم إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج كاونتي.

وأضاف أن الحرس الوطني قد يُكلف بالمشاركة في عمليات الاستجابة الطارئة وتقديم الدعم اللازم.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بعض المدارس أُغلقت بسبب الحادث، كما تم إغلاق أجزاء من الطرق الرئيسية في المنطقة أمام حركة المرور.

وكانت سلطات ولاية كاليفورنيا قد أصدرت، السبت، أوامر بإجلاء نحو 40 ألف شخص، على خلفية التسرب الذي وقع في الخزان الكيميائي.

وبدأت الحادثة بعد ظهر الخميس، عندما تسربت مواد سامة من نظام التبريد في أحد الخزانات الثلاثة داخل منشأة "جي كيه إن إيروسبيس" في مدينة غاردن غروف.

وقالت هيئة الإطفاء في مقاطعة أورانج إن فرقها وصلت إلى المنشأة الواقعة في شارع ويسترن أفينيو، عقب تلقي بلاغ عن تسرب مواد خطرة قرابة الساعة 3:40 عصر الخميس.