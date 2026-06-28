الزيارة تستغرق يومين، بحسب بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي

كالاس ومفوضان أوروبيان يزورون تركيا الاثنين الزيارة تستغرق يومين، بحسب بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي

إسطنبول/ الأناضول

تعتزم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، إجراء زيارة إلى تركيا الاثنين، تستغرق يومين.

وذكرت دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، الأحد، في بيان، أن كالاس وكوس وبرونر، "سيزورون تركيا يومي 29 و30 يونيو/ حزيران الجاري".

وأوضح البيان، أن المسؤولين الأوروبيين الثلاثة سيلتقون خلال الزيارة بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي قبيل قمة قادة دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "ناتو" المقررة في 7 و8 يوليو/ تموز المقبل بأنقرة.

وأضاف البيان: "ستشكل الزيارة فرصة لمراجعة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، في ضوء كون تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد وحليفا في الناتو، ومناقشة التحديات المشتركة في ظل البيئة الجيوسياسية التي تزداد اضطرابا، والبحث عن سبل جديدة للتعاون".

