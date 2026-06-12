الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس قالت "لا يزال حل الدولتين الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط"

كالاس: حل الدولتين لا يزال الطريق الوحيد للسلام الدائم بالشرق الأوسط الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس قالت "لا يزال حل الدولتين الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط"

بروكسل/ الأناضول

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن حل الدولتين لا يزال الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال "منتدى نداء باريس من أجل حل الدولتين والسلام والأمن الإقليمي"، الذي عُقد في فرنسا، الجمعة.

وأشارت كالاس، إلى أن المجتمع المدني يتمتع بأهمية محورية في تحقيق السلام.

وتابعت: "لا يزال حل الدولتين الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط".

وأوضحت أنه على الرغم من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة واعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025)، فإن الوضع لا يزال هشا.

وذكرت أن "هذا الحل يعد الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله للفلسطينيين والإسرائيليين العيش في أمن وكرامة وسلام".

وبينما التزمت حركة "حماس" بمتطلبات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنصلت إسرائيل من تعهداتها وواصلت خروقاتها للاتفاق، فيما تشهد مباحثات العبور إلى مرحلته الثانية تعثرا.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل الإبادة عبر قصفٍ قتل 978 فلسطينيا وأصاب 3 آلاف و97 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما يقوض حل الدولتين وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا.​​​​​​​