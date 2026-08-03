كازاخستان تطلق أول نمر في سهوبها بعد غياب 70 عاما زُودت أنثى النمر "أوميت" بطوق تتبع، فيما تخضع 3 نمور أخرى للتأقلم تمهيدا لإطلاقها..

أستانة/ الأناضول

أطلقت كازاخستان، الاثنين، لأول مرة أنثى نمر من سلالة "آمور" في موئلها الطبيعي، ضمن مشروع لإعادة النمور إلى سهوب البلاد، بعد انقراضها منها قبل أكثر من 70 عاما.

وجرت عملية إطلاق أنثى النمر، التي تحمل اسم "أوميت" ويعني "الأمل"، في محمية "إيلي-بالخاش" الطبيعية الحكومية بولاية ألماتي جنوب شرقي البلاد.

وحضر الفعالية وزير البيئة والموارد الطبيعية الكازاخستاني ييرلان نيسانبايف، ووزير العدل الروسي رئيس مجلس الإشراف على مركز نمر آمور، قسطنطين تشويتشينكو.

كما شارك فيها علماء وخبراء وممثلون عن منظمات دولية معنية بحماية الطبيعة.

وقال نيسانبايف إن عودة النمور إلى موائلها التاريخية جاءت ثمرة سنوات من العمل المشترك بين كازاخستان وروسيا والعلماء والشركاء الدوليين.

وأضاف: "نشهد اليوم لحظة تاريخية؛ فبعد أكثر من 70 عاما على اختفاء النمور من كازاخستان، أُطلق أول نمر مجددا في موئله التاريخي".

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشمل مراقبة النمور والعمل على تكوين مجموعة حيوية ومستدامة منها.

** مراقبة مستمرة

وخضعت "أوميت" لفحوصات بيطرية شاملة قبل إطلاقها، شملت تقييم حالتها الصحية وسلوكها وقدرتها على الصيد ومدى تفاعلها مع البشر.

وبعد تأكيد قدرتها على العيش بصورة مستقلة في البرية، زُودت بطوق يعمل عبر الأقمار الصناعية ونظامي تحديد المواقع والاتصالات "جي بي إس/ جي إس إم".

ويتيح الطوق للخبراء متابعة تحركات النمرة بصورة مستمرة بعد إطلاقها.

كما ستُراقب "أوميت" على مدار الساعة باستخدام الأقمار الصناعية والكاميرات الفخية ووسائل الرصد والتقييم الحديثة.

وتعد "أوميت" واحدة من 4 نمور من سلالة آمور استقدمتها كازاخستان بدعم روسي في مايو/ أيار 2026.

وتخضع النمور الثلاثة الأخرى، وهي ذكر بالغ وشبلان، للرعاية والمراقبة في مناطق تأقلم خاصة داخل محمية "إيلي-بالخاش".

ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن إطلاقها في الطبيعة بعد استكمال الفحوصات البيطرية والاختبارات السلوكية.

** موطن تاريخي

ويعد وادي نهر "إيلي" وجنوبي بحيرة "بالخاش" الموطن التاريخي لنمور توران، التي كانت من أكبر الحيوانات المفترسة في آسيا الوسطى.

وساعدت غابات "توغاي" الكثيفة ووفرة الطرائد وفرص الصيد على انتشار النمور في المنطقة سابقا.

لكن نمور توران انقرضت من كازاخستان في منتصف القرن العشرين نتيجة تدمير موائلها الطبيعية وتراجع أعداد الحيوانات البرية ذات الظلف، إلى جانب الصيد الجائر.

وبحسب العلماء، أظهرت أبحاث جينية حديثة وجود تطابق شبه تام بين نمر توران ونمر آمور.

ويجعل هذا التقارب نمر آمور السلالة الأنسب لإعادة تكوين مجموعات النمور في موائلها التاريخية بآسيا الوسطى.