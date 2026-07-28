قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن تل أبيب ترغب في مهاجمة أهداف الطاقة في إيران، لكن واشنطن "لا توافق"، ولوّح بضربها بشكل مستقل وعنيف إن هاجمتهم.

كاتس: نرغب بمهاجمة أهداف الطاقة في إيران لكن واشنطن لا توافق قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن تل أبيب ترغب في مهاجمة أهداف الطاقة في إيران، لكن واشنطن "لا توافق"، ولوّح بضربها بشكل مستقل وعنيف إن هاجمتهم.

القدس/ الأناضول

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس:

- ترامب يفهم أن إسرائيل لن تنسحب من "المناطق العازلة" في لبنان وغزة وسوريا.

- طائرات مقاتلة أمريكية تقلع من إسرائيل لشن هجمات على إيران، والإيرانيون يعلمون ذلك.

- إذا أطلقوا النار على إسرائيل سنهاجم بكل قوة، نحن مستعدون لضرب إيران بشكل مستقل.

- دمرنا غزة فوق وتحت الأرض، وإعادة الاستيطان فيها يجب أن يبدأ مع إعلان عدم التزام حماس باتفاق وقف النار.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن تل أبيب ترغب في مهاجمة أهداف الطاقة في إيران، لكن واشنطن "لا توافق"، ولوّح بضربها بشكل مستقل وعنيف إن هاجمتهم.

وأضاف كاتس في حديث للقناة 14 اليمينية: "نرغب بشدة في مهاجمة أهداف الطاقة الإيرانية، لكن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك حاليا".

وهدد قائلا: "إذا أطلقوا النار على إسرائيل، فسنرد بكل قوة، نحن مستعدون لضرب إيران بشكل مستقل".

وذكر أن "طائرات مقاتلة أمريكية تقلع من إسرائيل لشن هجمات على إيران، والإيرانيون يعلمون ذلك"، وفق قوله.

وتوقفت الجمعة أحدث موجة من المواجهة العسكرية، التي استمرت أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، وشنت خلالها طهران هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، ردا على هجمات أمريكية يومية تعرّضت لها إيران.

ونشبت المواجهة إثر خلافات بين واشنطن وطهران بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، عقب عدوان إسرائيلي أمريكي على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وعلى صعيد آخر، ادعى كاتس أن الرئيس الأمريكي دونالد "ترامب يفهم أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق العازلة في لبنان وغزة وسوريا".

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل سترد على الطائرة من دون طيار التي أُطلقت في وقت سابق الثلاثاء من العراق واعتُرضت على الحدود الأردنية، أجاب: "نعرف كيف ندير الأمور، نحن مستعدون".

وواصل ادعاءاته متهما إيران بـ"محاولة الإضرار" برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفجر الثلاثاء، استهدفت طائرات مسيرة مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، فيما اعترضت طائرات تابعة للتحالف الدولي مسيرات كانت موجهة نحو مقر القنصلية الأمريكية.

وتأتي تصريحات كاتس وسط توتر متصاعد في المنطقة، إذ تواصل إسرائيل خرق اتفاقي وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وانتهاك سيادة سوريا، فضلا عن احتلالها مساحات من الأراضي في الساحات الثلاث.

من جهة ثانية، تباهى كاتس بإقدام إسرائيل على تدمير غزة فوق الأرض وتحتها، مبقيا الباب مفتوحا لإمكانية الاستيطان في القطاع.

وقال: "زرت غزة قبل أسبوع، لا تزال هناك أنفاق ضخمة فيها"، وفق زعمه.

وتابع: "لقد دمرنا غزة فوق الأرض وتحتها".

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسمح بإقامة مستوطنات في غزة، قال: "يجب أن يكون التوقيت هو اللحظة التي يعلنون فيها أن حماس لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار".

وخلفت حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وإلى جانب ذلك، أسفرت الإبادة عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألفا آخرين، فيما تتسبب الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في سقوط المزيد من الضحايا.