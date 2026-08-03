في مقابلة صحفية لوزير الدفاع الإسرائيلي، تزامنا مع إلغاء ترامب هجوما واسعا كان مخططا له ضد إيران

كاتس مهددا: إذا هاجمت إيران إسرائيل فستتلقى ضربة قاصمة في مقابلة صحفية لوزير الدفاع الإسرائيلي، تزامنا مع إلغاء ترامب هجوما واسعا كان مخططا له ضد إيران

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، بأنه إذا هاجمت إيران، بلاده، فسوف تتلقى "ضربة قاصمة".

وقال في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، مساء الأحد، إنه "إذا هاجمت إيران إسرائيل فسوف تتلقى ضربة قاصمة، وهي تعرف ذلك الأمر".

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي خلال المقابلة أن "الإعلام يحاول إخفاء إنجازاتنا ونحن نعرضها للجمهور".

واعتبر أن من بين تلك النجاحات اغتيال المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، وقادة إيرانيين آخرين.

وفي وقت سابق الأحد، انتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد قراره إلغاء هجوم واسع كان مخططا له ضد إيران.

والسبت، روجت وسائل إعلام عبرية لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوما واسعا على إيران، بالتزامن مع رفع إسرائيل حالة التأهب الدفاعي.

وكان ترامب أعلن الجمعة، أن بلاده "ستوجه ضربات قاسية للغاية لإيران، حتى تقول إنها لم تعد قادرة على الاحتمال".

وادعى ترامب، في تصريحات صحفية، أن الحرب مع إيران تسير "بشكل جيد للغاية" بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وخلال 13 يوما، حتى 24 يوليو الماضي، تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية، إذ شنت واشنطن غارات على أهداف داخل إيران فيما ردت الأخيرة باستهداف "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في عدد من الدول العربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.