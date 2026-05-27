كاتس متمسكا بتهجير الفلسطينيين: كل شيء سيحدث في وقته وزير الدفاع الإسرائيلي توعد بمزيد من الاغتيالات بصفوف "حماس" بعد ترحيبه باغتيال القيادي محمد عودة

القدس / الأناضول

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إصرار تل أبيب على تنفيذ مخطط تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال كاتس في بيان: "تعهدنا بأن حماس لن تسيطر على غزة، مدنية كانت أم عسكرية، وهذا ما سيحدث".

وأضاف: "كما سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة. كل شيء سيحدث في وقته وبالطريقة الصحيحة"، دون توضيح.

ومنذ العام 2007 تحاصر إسرائيل قطاع غزة، ويعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني، يرفضون بشدة أي محاولة لتهجيرهم من أرضهم، كما أن ثمة رفض عربي وإقليمي ودولي واسع للتهجير.

ويعد تصريح كاتس انتهاكا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بغزة، إذ تنص على انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وعدم تهجير الفلسطينيين منه.

وتنص خطة ترامب على أنه "لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وأولئك الذين يرغبون في مغادرتها سيكونون أحرارا في القيام بذلك والعودة إليها. سنشجّع الناس على البقاء ونوفّر لهم الفرصة لبناء غزة أفضل.. ولن تحتلّ إسرائيل غزة أو تضمّها إليها".

وتوعد كاتس بمزيد من الاغتيالات في صفوف "حماس" بعد ترحيبه باغتيال القيادي بالحركة محمد عودة في غزة مساء الثلاثاء.

ولم تعقب "حماس" على الفور في هذا الشأن.

كاتس قال: "تعهدنا بالقضاء على كل من قاد مجزرة 7 أكتوبر، وهذا ما سنفعله: إنهم جميعًا مُستهدفون بالموت في كل مكان".

وفي ذلك اليوم، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.