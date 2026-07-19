تصريحات وزير الدفاع جاءت بعد بيان للجيش الإسرائيلي أفاد برصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه العقبة، محذرا من احتمال سقوط بعض المقذوفات أو شظاياها داخل إسرائيل...

كاتس: إذا هاجمتنا إيران سنرد دون ارتباط بأي عامل آخر تصريحات وزير الدفاع جاءت بعد بيان للجيش الإسرائيلي أفاد برصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه العقبة، محذرا من احتمال سقوط بعض المقذوفات أو شظاياها داخل إسرائيل...

إسطنبول / خالد يوسف / الأناضول

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إيران بأنها إذا هاجمت تل أبيب فسيتم الرد عليها "دون أي ارتباط بأي عامل آخر ومن دون أي شروط".

جاءت تصريحات كاتس خلال زيارته لمنظمة "زكا"، وهي منظمة إنقاذ وإغاثة في تل أبيب، وذلك بعد سقوط شظايا صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه مدينة العقبة جنوبي الأردن، وفق "القناة 12" الإسرائيلية.

وقال كاتس: "إذا هاجمت إيران إسرائيل، فإننا سنرد ونهاجم بالمقابل دون أي ارتباط ودون أي شروط، والشيء الأول الذي سنفعله هناك هو استهداف منصات الصواريخ".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي البلاد دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وبالتزامن، أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع دوي انفجارات في منطقتي العقبة وإيلات نتيجة عمليات اعتراض جوي.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه العقبة، محذرا من احتمال سقوط بعض المقذوفات أو شظاياها داخل إسرائيل.

وفي بيان لاحق، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار في الأردن، جرى إطلاق عدة صواريخ اعتراضية باتجاه حطام صاروخ معترض"، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن حركة الطيران تأثرت في مطار رامون بمدينة إيلات.

بدورها، ذكرت القناة 13 العبرية الخاصة أنه تم إخلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من المطار عقب الهجوم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/حزيران 2026.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بما تقول إنه ضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.