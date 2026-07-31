قُتلوا في هجوم أمريكي سعودي مشترك استهدف مقرًا لقوات الحشد الشعبي بمدينة ديالى

قُتلوا بهجوم.. نقل جثامين 5 عناصر من الحرس الثوري من العراق إلى إيران قُتلوا في هجوم أمريكي سعودي مشترك استهدف مقرًا لقوات الحشد الشعبي بمدينة ديالى

أنقرة / الأناضول

أعلنت طهران نقل جثامين 5 من عناصر الحرس الثوري إلى إيران، بعد مقتلهم في هجوم أمريكي سعودي مشترك بالعراق.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الجمعة، بنقل جثامين 5 من عناصر الحرس الثوري قُتلوا في الهجوم المشترك الذي استهدف مقرًا لقوات الحشد الشعبي المقربة من إيران في مدينة ديالى العراقية.

وأضافت أن الجثامين نُقلت إلى إيران عبر منفذ مهران الحدودي بين إيران والعراق.

والاثنين أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت طائرات مسيّرة حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض، مشيرة إلى أن الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات موالية لإيران.

والأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن القوات الأمريكية والسعودية شنت غارات على أهداف تابعة لجماعات موالية لإيران في شرقي العراق.

من جهتها، ذكرت قوات الحشد الشعبي أن الهجمات الأمريكية - السعودية استهدفت مقرات رسمية تابعة لها في محافظات بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى.