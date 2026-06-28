قورتولموش يلتقي عددا من نظرائه على هامش القمة البرلمانية للناتو رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش التقى مع رئيس الجمعية البرلمانية للناتو ماركوس بيريستريلو، ورؤساء برلمانات بلغاريا ولاتفيا وإستونيا..

إسطنبول/ الأناضول

التقى رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الأحد، عددا من نظرائه، على هامش قمة رؤساء برلمانات دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، المزمع عقدها غدا الاثنين في إسطنبول.

وحسب مراسل الأناضول، التقى قورتولموش مع رئيس الجمعية البرلمانية للناتو ماركوس بيريستريلو.

وخلال اللقاء أعرب قورتولموش عن سعادته باستضافته القمة البرلمانية للناتو.

وأشار إلى أن القمة ستتيح لرؤساء برلمانات وبرلمانيي الدول الأعضاء في الحلف فرصة التشاور بشأن القضايا الراهنة والاستراتيجية، كما ستسهم في تعزيز روح الوحدة والتضامن داخل الناتو.

وأوضح أن القمة البرلمانية، وقمة قادة دول الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز القادم، تكتسبان أهمية بالنسبة لمستقبل الحلف في ظل الظروف العالمية والإقليمية الحساسة الراهنة.

كما التقى قورتولموش رئيسة البرلمان البلغاري ميهايلا دوتسوفا، حيث شدد خلال اللقاء على أن تركيا تولي أهمية كبيرة لاستقرار منطقة البلقان، ولا سيما في ظل ما تشهده أوروبا والشرق الأوسط من أزمات.

وأشار إلى أن التحالف القائم بين تركيا وبلغاريا في إطار حلف الناتو أسهم في تحقيق مكاسب مهمة للعلاقات الثنائية.

والتقى قورتولموش أيضا، رئيسة البرلمان اللاتفي دايغا مييرينا، وقال خلال اللقاء إن تركيا مستعدة لتعزيز جميع أشكال التعاون مع لاتفيا في مجال الصناعات الدفاعية.

كما اجتمع برئيس برلمان إستونيا لاوري هوسار، وأشار خلال اللقاء إلى القدرات والخبرة التركية في الصناعات الدفاعية، وإمكانية إسهامها في جهود إستونيا في مجالي الدفاع والأمن.

