بعد أن كشفت صحيفة "هآرتس" في 4 يونيو عن وجود نحو 75 طائرة أمريكية للتزود بالوقود ما يفاقم أزمة الطيران في إسرائيل..

قناة عبرية: واشنطن تبدأ تقليص طائرات تزويد الوقود بمطار بن غوريون بعد أن كشفت صحيفة "هآرتس" في 4 يونيو عن وجود نحو 75 طائرة أمريكية للتزود بالوقود ما يفاقم أزمة الطيران في إسرائيل..

خالد يوسف/ الأناضول

أفادت قناة عبرية، الثلاثاء، بأن واشنطن بدأت تقليص عدد طائرات التزود بالوقود التابعة لها في مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

وقالت قناة "آي نيوز 24" الخاصة إن الجيش الأمريكي بدأ فعلياً بتقليص عدد طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون، وذلك بعد طلب إسرائيلي.

ونقلت القناة عن مصدرين مطلعين لم تُسمِّهما، أن هذه الخطوة تأتي نتيجة الحاجة إلى توفير مساحة إضافية وزيادة سعة الطائرات في المطار، استعداداً لارتفاع حركة الطيران خلال أشهر الصيف.

وأشار المصدران إلى أن هذا التقليص لا يعني خفضاً للوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، موضحين أن الطائرات نُقلت إلى مواقع أخرى لا تزال منتشرة في المنطقة، دون تحديدها.

ولم تكشف القناة عدد الطائرات الأمريكية الموجودة في المطار، إلا أن صحيفة "هآرتس" العبرية كانت قد أفادت في 4 يونيو/حزيران الجاري بوجود نحو 75 طائرة، ما يفاقم أزمة الازدحام في المطار.

وقدّرت سلطات المطار خسائر الإيرادات بنحو 190 مليون دولار، محذرة من احتمال ارتفاعها إلى ملياري شيكل إذا لم تغادر الطائرات الأمريكية بحلول نهاية العام، وفق الصحيفة.

وأشارت "هآرتس" إلى أن شركات الطيران الإسرائيلية لجأت إلى إيقاف طائراتها في مطارات أوروبية، ما كبّدها خسائر إضافية.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في 14 يونيو/حزيران الجاري التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بنداً بوساطة باكستانية، تهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ودخلت المذكرة المعروفة باسم "تفاهم إسلام آباد" حيز التنفيذ في 18 يونيو، بعد توقيعها إلكترونياً من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.