القناة 12 تحدثت عن حالة من الاستياء داخل الجيش تجاه وزارة المالية بسبب عدم سد الفجوة التمويلية، مشيرة إلى أن المباحثات بين الجانبين خلال الأسبوعين الماضيين "لم تسفر عن نتائج"

قناة عبرية: عجز بـ13.5 مليار دولار بميزانية جيش إسرائيل يهدد عملياته القناة 12 تحدثت عن حالة من الاستياء داخل الجيش تجاه وزارة المالية بسبب عدم سد الفجوة التمويلية، مشيرة إلى أن المباحثات بين الجانبين خلال الأسبوعين الماضيين "لم تسفر عن نتائج"

القدس/ زين خليل/ الأناضول

كشفت القناة 12 العبرية، الأربعاء، عن عجز يقدّر بـ13.5 مليار دولار في ميزانية الجيش الإسرائيلي، وسط تحذيرات عسكرية من انعكاسات ذلك على الجاهزية والعمليات العسكرية خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت القناة إن حالة من الاستياء تسود داخل الجيش تجاه وزارة المالية بسبب عدم سد فجوة تمويلية في الميزانية بـ40 مليار شيكل (13.5 مليار دولار).



وأشارت إلى أن المباحثات بين الجانبين خلال الأسبوعين الماضيين "لم تسفر عن نتائج".

وأضافت أن الجيش يرى أن استمرار القتال على جبهات متعددة خلال العام الأخير، إلى جانب تعبئة أعداد كبيرة من قوات الاحتياط، فرض الحاجة إلى مخصصات إضافية لم يتم توفيرها بعد.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية، لم تسمها، قولها إن استمرار العجز سيؤدي إلى وقف شراء قطع غيار للدبابات وناقلات الجند المدرعة، وتعطيل عدد من المنظومات العسكرية بسبب نقص قطع الغيار.

وأضافت المصادر، أن الأزمة قد تتسبب أيضا في تجميد بناء المواقع والتحصينات العسكرية في قطاع غزة ولبنان، وتعطيل خطوط إنتاج الذخائر، ولا سيما قذائف المدفعية.

كما حذرت من احتمال تسريح جنود احتياط رغم الحاجة إلى استمرار استدعائهم، إضافة إلى تجميد خطط تطوير منظومة رعاية جرحى ومعاقي الجيش.

وقالت المصادر: "خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سيبدأ ذلك في التأثير على النشاط العملياتي".

وأضافت أن تعدد الجبهات النشطة وزيادة المهام الموكلة إلى الجيش لا يتيحان توفير المستوى المطلوب من الأمن للمواطنين إذا استمرت الأزمة المالية.

وفي المقابل، نقلت القناة عن مسؤولين في وزارة المالية، لم تسمهم، قولهم إن المؤسسة الأمنية حصلت بالفعل على "ميزانية خيالية وغير مسبوقة".

وأوضحوا أن الحكومة والكنيست أقرا خلال عام 2026 ميزانية لوزارة الدفاع بقيمة 143 مليار شيكل (48 مليار دولار).



واعتبروا أن الجيش ووزارة الدفاع تجاوزا هذه المخصصات بعشرات المليارات.

وأضاف المسؤولون أن غياب الرقابة المالية على الإنفاق الأمني يحمّل الدولة أعباء إضافية، بينها رفع الضرائب وتقليص الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وأشارت القناة، إلى أن الأزمة تتزامن مع جدل داخلي بشأن المساعدات الأمريكية لإسرائيل، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه يريد وقف تلك المساعدات، معتبرا أنها "أشبه بالإعانة الاجتماعية".

وفي مقابلة مع القناة 14 العبرية، قال نتنياهو: "أريد وقف المساعدات الأمريكية. إنها أشبه بالإعانة الاجتماعية. لا أريدها".

ونقلت القناة عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولها إن من أكبر أخطاء نتنياهو التصريح بإمكانية الاستغناء عن الدعم الأمريكي.

وتبلغ قيمة المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويا بموجب اتفاقية تمتد بين عامي 2019 و2028، تشمل 3.3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية مباشرة و500 مليون دولار سنويا لدعم برامج الدفاع الصاروخي المشتركة، وفق معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب (حكومية).

وتأتي هذه التطورات بينما يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات عسكرية في حرب متعددة الجبهات تشمل قطاع غزة ولبنان وتوغلات في سوريا، إلى جانب حرب على إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة، بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026 واستمرت لأكثر من 40 يوما.