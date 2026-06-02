مصدر إسرائيلي ادعى أن نتنياهو يخشى من أن تكون محادثته الأخيرة مع ترامب "بمثابة إشارة لفرض قيود على حركة إسرائيل في لبنان"، وفق القناة 12..

قناة عبرية: ترامب يوبخ نتنياهو خشية إفشاله مفاوضات إيران مصدر إسرائيلي ادعى أن نتنياهو يخشى من أن تكون محادثته الأخيرة مع ترامب "بمثابة إشارة لفرض قيود على حركة إسرائيل في لبنان"، وفق القناة 12..

زين خليل/ الأناضول

أفادت قناة عبرية، الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يفقد السيطرة" ويعرض المفاوضات مع إيران للخطر، ما قاد إلى "المكالمة المروعة" الأخيرة بينهما.

ومساء الاثنين، نشر ترامب تدوينة على منصة "تروث سوشيال" أكد فيها أنه أجرى "محادثة جيدة جدا" مع نتنياهو.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن ترسل قوات إلى بيروت، وأن أي قوات كانت قد تحركت في هذا الاتجاه تم إعادتها.

كما أشار ترامب إلى أنه أجرى اتصالات غير مباشرة مع "حزب الله"، مؤكداً أن الطرفين توصلا إلى تفاهم يقضي بوقف جميع الأعمال القتالية.

وجاء اتصال ترامب بعد ساعات من حركة نزوح كثيفة شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت، تحسبا لغارات إسرائيلية بعد أن كشف نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أنهما أمرا الجيش بمهاجمة الضاحية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة عن مسؤول أمريكي، أن ترامب "شعر، قبل إجراء المحادثة الصعبة، بأن نتنياهو يفقد السيطرة وأنه على وشك التصرف بطريقة من شأنها تعريض المفاوضات مع الإيرانيين للخطر".

وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه: "كان هذا في الواقع أحد أسباب إجراء تلك المحادثة المروعة".

ووفق القناة "تُسبب المحادثة الصعبة بين نتنياهو وترامب، إحراجًا كبيرًا في إسرائيل، وقلقًا بالغًا أيضًا".

ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه قوله: "إلى جانب الضرر الشخصي الذي لحق بنتنياهو جراء التصريحات الحادة التي نُشرت، يخشى هو ومرافقوه الآن أن تكون هذه المحادثة بمثابة إشارة البدء لفرض قيود إضافية قد تفرضها إدارة ترامب على حرية إسرائيل في لبنان".

مصدر إسرائيلي آخر تحدث للقناة، قال إن "بين الأمور التي أثارت غضب الرئيس الأمريكي البيان المشترك الذي أصدره نتنياهو وكاتس أمس (الاثنين)".

وتابع المصدر: "أدى ذلك إلى ضغوط كبيرة من الإيرانيين على الوسطاء، ومن الوسطاء إلى ضغوط مباشرة على الولايات المتحدة والبيت الأبيض".

ومضى بقوله: "كانت محادثة مروعة. هاجم ترامب نتنياهو بشدة وطالبه بالتخلي فورًا عن نيته مهاجمة بيروت. كما أوضح له أنه لن يفجّر الوضع في لبنان، وبالتالي لن يعرقل المفاوضات مع إيران".

وكان مسؤولون إيرانيون، في مقدمتهم رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، أكدوا في تصريحات الاثنين، أن وقف الهجمات في لبنان يُعد أيضا جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين إيران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال موقع أكسيوس الإخباري، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين اثنين، أن ترامب قال لنتنياهو في اتصال هاتفي أمس الاثنين: "لولاي لكنت الآن في السجن".

ووفق الموقع أعرب ترامب خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو عن "استيائه من تصاعد التوتر في لبنان خلال الأيام الأخيرة"، معتبراً أن التحركات الإسرائيلية "تقوّض مسار المفاوضات الجارية مع إيران".

## ترامب لنتنياهو: "أنت مجنون"



وذكر أكسيوس في تقريره، أن ترامب استخدم في حديثه مع نتنياهو عبارة: "أنت مجنون".

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين أن ترامب قال لنتنياهو: "أنا من ينقذك، الجميع يكرهك الآن، والجميع يكره إسرائيل بسبب ذلك".

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الهش، عبر قصف دموي يخلف قتلى وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى والبلدات بجنوبي لبنان.

ويرد الحزب على خروقاتها بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3 آلاف و468 قتيلا و10 آلاف 577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.