قناة إسرائيلية تدعي دراسة "انسحاب محدود" من لبنان في إطار التفاوض خارج نطاق الـ10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وفق ما نقلته القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

ادعت القناة 12 العبرية، الأحد، أن إسرائيل تدرس تنفيذ "انسحابات محدودة" من بعض المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، في إطار المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب.

وقالت القناة، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، إن المشاورات التي جرت خلال الساعات الأخيرة بين المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي تناولت إمكانية تنفيذ "انسحابات صغيرة" من مناطق تقع خارج الخط الـ10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك منطقة قلعة الشقيف".

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان، لكن "حزب الله" قال إن القلعة كانت "خالية من أي مقاومة عسكرية"، حين تسللت القوات إليها للحصول على صور، من أجل "الترويج لاحتلالها".

وفي السياق ذاته، أكد المسؤولون تمسك إسرائيل بما يسمى "الخط الأصفر" الذي تعتبره "خطاً أحمر"، وفق القناة.

وخلال العامين الماضيين، صدرت دعوات في إسرائيل بتحويل أجزاء واسعة من جنوب لبنان إلى ما يسمى بـ"المنطقة العازلة الخاضعة لسيطرة الجيش".

وادعت القناة أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا عدم تلقي أي طلب أمريكي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، مشيرين إلى أن أي تعديل في انتشار القوات سيُقدَّم باعتباره مبادرة إسرائيلية في إطار الحوار مع الحكومة اللبنانية، وليس نتيجة ضغوط خارجية.

كما أوضحت أن استمرار السيطرة على "الخط الأصفر" يُنظر إليه في إسرائيل باعتباره ضرورياً لحماية بلدات الشمال والحفاظ على أوراق ضغط خلال المفاوضات مع لبنان.

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بين 23 و25 يونيو/ حزيران الجاري.

وتلك الجولة ستكون الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، عقب 4 جولات سابقة بين الطرفين انطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، ضمن مسار يهدف إلى إبرام اتفاق.

ويأتي انعقاد الجولة المرتقبة الثلاثاء، بعد أيام من توقيع واشنطن وطهران، مساء الأربعاء، اتفاقا ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وبعد يومين من انطلاق مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، الأحد، في سويسرا.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن مقتل 4 آلاف و106 أشخاص وإصابة 12 ألفا و531 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من الجنوب عام 2000.​​​​​​​