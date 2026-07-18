قناة إسرائيلية تدعي استعداد واشنطن لتوسيع المواجهة مع إيران وسط إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية إلى المنطقة، وفق القناة 13

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

ادعت القناة 13 الإسرائيلية، السبت، أن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع المواجهة مع إيران، في ظل تصاعد التوتر والضربات المتبادلة في المنطقة.

وقالت القناة إن مسؤولين إسرائيليين يقدّرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه نحو توسيع نطاق العمليات ضد إيران، ووصفت المرحلة الحالية بأنها "أسبوع حاسم".

ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي ادعاءه أن الإيرانيين "يبذلون جهودًا كبيرة لعدم إشراك إسرائيل في الحدث".



واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن "الأمور قد تتغير في حال قررت الولايات المتحدة زيادة وتيرة الهجمات، بما في ذلك استهداف منشآت مدنية".

وأضافت القناة أن جهات أمنية إسرائيلية أكدت عدم وجود تحذيرات حالية من إطلاق نار باتجاه إسرائيل، لكنها اعتبرت أن الوضع "قابل للانفجار"، وقد يتغير في أي لحظة إذا شعرت إيران بأنها في موقف صعب، وفق قولها.

وفي السياق ذاته، أشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، تشمل نحو 100 طائرة تزوّد بالوقود، في إطار الاستعدادات للتعامل مع أي تطورات محتملة.

كما أفادت بأن جهود الوساطة القطرية لتهدئة التوترات "مستمرة"، إلا أن جهات سياسية إسرائيلية تدعي أنها لن تؤثر على قرارات واشنطن على المدى القريب.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفًا للعمليات العسكرية، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار عقب تجدد التصعيد في مضيق هرمز.

واستأنفت الولايات المتحدة إثر ذلك شن ضربات داخل إيران، فيما ردت طهران بهجمات استهدفت قواعد ومواقع أمريكية في المنطقة.

وتقول القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن عملياتها تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية والمواقع التي تشكل تهديدًا وشيكًا.