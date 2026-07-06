قمة الناتو.. وفد الممثلين الدائمين لدى الحلف يزور ضريح أتاتورك

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Mahmut Nabi
06 يوليو 2026•تحديث: 07 يوليو 2026
أنقرة/ الأناضول
زار وفد يضم الممثلين الدائمين لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" وكبار المسؤولين، الذين قدموا إلى أنقرة للمشاركة في أعمال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الحلف، ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.
وترأس الوفد الممثل الدائم للوكسمبورغ لدى الناتو، ستيفان فريدريك مولر، حيث وضع إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك بالعاصمة أنقرة، الاثنين.
كما وقف أعضاء الوفد دقيقة صمت أمام الضريح، والتقطوا صورة تذكارية.
وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول 2004.