قمة "الناتو".. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة

أنقرة / الأناضول

- يشار غولر بحث التعاون الثنائي مع نظيريه اللاتفي والياباني والرئيس التنفيذي لشركة "BAE Systems".

- تركيا وكندا توقعان بيان نوايا مشتركا لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

أجرى وزير الدفاع الوطني التركي، يشار غولر، الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين، وذلك على هامش أعمال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "ناتو" المنعقدة في العاصمة أنقرة.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، في منشورات منفصلة عبر حسابها على منصة "إن سوسيال" التركية، أن الوزير غولر التقى بنظيريه اللاتفي رايفيس ميلنيس، والكندي ديفيد ماكغينتي، وذلك في إطار اللقاءات الجانبية المصاحبة لأعمال القمة.

وشهد اللقاء التركي الكندي توقيع الوزير غولر ونظيره ماكغينتي على بيان نوايا مشترك يهدف إلى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الدفاعي بين البلدين.

وفي سياق متصل، التقى وزير الدفاع التركي بنظيره الياباني شينجيرو كويزومي، المتواجد في أنقرة للمشاركة في القمة الأطلسية، حيث عقد الجانبان اجتماعا جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل غولر الرئيس التنفيذي لشركة "BAE Systems" العالمية للصناعات الدفاعية، تشارلز وودبرن، الذي يزور أنقرة للمشاركة في فعاليات القمة الـ36 للحلف.



وأرفقت الوزارة في منشوراتها صورا من اللقاءات والاجتماعات الرسمية.

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.