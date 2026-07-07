قمة الناتو.. معارض لدائرة الاتصال تبرز إنجازات تركيا وقوتها الناعمة

أنقرة / الأناضول

افتتحت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية مجموعة من المعارض المتنوعة في مواقع مختلفة بالعاصمة أنقرة، في إطار الفعاليات المصاحبة لقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال أن المعارض تهدف إلى تعريف الزوار بالتراث الثقافي لتركيا، وإنجازاتها الدولية، وتطورها الاقتصادي والتكنولوجي، إلى جانب أنشطتها الدبلوماسية والإنسانية على المستوى العالمي.

صورة : İletişim Başkanlığı/AA

ويُقدَّم المحتوى الشامل للمعارض في أماكن تشهد حضوراً مكثفاً لممثلي الدول المحلية والأجنبية، والبعثات الدبلوماسية، وممثلي المنظمات الدولية، والصحفيين، دعماً لجهود الدبلوماسية الثقافية وإبرازاً لعناصر القوة الناعمة التركية.

وطوال فترة انعقاد قمة الناتو في أنقرة، تستقبل قاعة المعارض التابعة لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، وصالة الرحلات الدولية في مطار "أسنبوغا"، ومركز "أرمادا" للتسوق والأعمال، الزوار الدوليين والمحليين للاطلاع على هذه الأجنحة.

صورة : İletişim Başkanlığı/AA

وتسعى الجهات المنظمة، من خلال معرضي "قيم تركيا" و"صورة العلامة التجارية لتركيا بالأرقام" اللذين أُعدّا خصيصاً بمناسبة القمة، إلى نقل ثراء البلاد الثقافي ورؤيتها الاستراتيجية، بما يعزز قيمة العلامة الوطنية، ويرسخ الصورة الإيجابية عنها، ويسهم في تفعيل أنشطة الدبلوماسية العامة.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عاماً على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتحظى القمة بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.