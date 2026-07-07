عقدا لقاء ثنائيا بعيدا عن وسائل الإعلام

قمة "الناتو" في أنقرة.. الرئيس أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا عقدا لقاء ثنائيا بعيدا عن وسائل الإعلام

أنقرة / الأناضول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، برئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة أنقرة.

جاء ذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي انطلقت اليوم وتستمر يومين.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الزعيمين عقدا لقاءً ثنائياً مغلقاً بعيداً عن وسائل الإعلام.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاتاي قيليتش.

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عاماً على استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.