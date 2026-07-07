قمة الناتو.. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش أعمال قمة "الناتو" التي انطلقت الثلاثاء

أنقرة / الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة، وفدًا من الكونغرس الأمريكي، على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي انطلقت اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر دبلوماسية للأناضول بأن فيدان عقد اجتماعًا الاثنين، مع جين شاهين، الرئيسة المشاركة لمجموعة مراقبة حلف "الناتو" في مجلس الشيوخ وعضو لجنة العلاقات الخارجية.



صورة : Murat Gök/AA

كما ضم الوفد الأمريكي أعضاء مجلس الشيوخ كريس كونز وديك دوربين ومايك راوندز، ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مايك تيرنر.



وانطلقت اليوم القمة 36 للناتو في أنقرة، للمرة الثانية في تاريخ تركيا بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتحظى القمة بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.