من بينها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"إس تي إم" ومؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"

قمة الناتو.. شركات دفاعية تركية ستساهم في مشاريع ردعية للحلف من بينها شركات "أسيلسان" و"روكيتسان" و"إس تي إم" ومؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"

أنقرة / الأناضول

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، أن مؤسسات وشركات تركية ستسهم - كجهات منفذة - بمشاريع استراتيجية مشتركة تشكل العمود الفقري لبنية الردع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك بتدوينة لرئيس الهيئة التابعة للرئاسة التركية عبر مواقع التواصل، الثلاثاء، تعليقًا على أعمال "منتدى الناتو للصناعات الدفاعية 2026"، الذي عُقد في العاصمة أنقرة على هامش القمة 36 للناتو.

وأوضح أنه جرى في إطار المنتدى توقيع اتفاقيات ستعمل الدول الأعضاء على تطويرها بشكل مشترك، شملت مجالات حيوية.

وأبرز هذه المجالات؛ قدرات القوة الضاربة، وأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة، وقدرات الفضاء والمراقبة، والمواد الخام الحيوية للصناعات الدفاعية، وتحقيق التفوق في مجال الطائرات المسيّرة، وفق غورغون.

وأكد غورغون أن هذه المشاريع المشتركة ستنفذها شركات مثل "أسيلسان" و"روكيتسان" و"إس تي إم" ومؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، بما يرسخ مكانة ودور القدرات الدفاعية التركية داخل الحلف.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.