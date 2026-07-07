قمة الناتو.. رئيس الوزراء الإسباني يصل أنقرة

أنقرة/ الأناضول

وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحطّت طائرة سانشيز في مطار أنقرة، حيث كان في استقباله وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش وعدد من المسؤولين.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.

