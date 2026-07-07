قمة الناتو.. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيره الأمريكي في أنقرة عقدا اجتماعاً مغلقاً عقب مراسم الاستقبال بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية

أنقرة / الأناضول

استقبل رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين، في العاصمة أنقرة.

واستقبل بيرقدار أوغلو نظيره الأمريكي كين المتواجد في أنقرة للمشاركة بقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بمراسم عسكرية رسمية في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة.

وبعد عزف النشيدين الوطنيين التركي والأمريكي، حيّا الفريق أول كين حرس الشرف التركي.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال، عقد الفريق أول بيرقدار أوغلو والفريق أول كين اجتماعاً ثنائياً مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.