رئيس الوزراء روب يتن قال إن أوروبا لا تعمل من أجل أمنها فقط، بل أيضا من أجل الولايات المتحدة

قمة "الناتو" بأنقرة.. هولندا: أوروبا أثبتت قدرتها على حماية نفسها رئيس الوزراء روب يتن قال إن أوروبا لا تعمل من أجل أمنها فقط، بل أيضا من أجل الولايات المتحدة

أنقرة / الأناضول

قال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، الأربعاء، إن الدول الأوروبية أثبتت قدرتها على حماية نفسها وتعزيز حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين، قبيل انطلاق الجلسة الرئيسية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحلف، ضمن اليوم الثاني للقمة 36 التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف يتن أن أوروبا أثبتت خلال العام الماضي أنها قادرة على التحرك بمزيد من الوحدة، بما يعزز حماية القارة ويبني هيكلا دفاعيا أكثر قوة.

وأوضح أن أوروبا لا تعمل من أجل أمنها فقط، بل أيضا من أجل الولايات المتحدة، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة واشنطن لأنه يعزز حلف الناتو.

من جانبه، قال رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن إن ما ينتظره من القمة 36 للناتو هو أن تؤكد وحدة الحلف.

وأشار فريدن إلى أن الدول الأوروبية زادت إنفاقها الدفاعي منذ قمة لاهاي العام الماضي.

وشدد في هذا السياق على ضرورة أن تتخصص كل دولة عضو في الناتو في مجال معين.

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.