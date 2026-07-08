رئيس الوزراء مارك كارني قال إن بلاده تخصص حاليا 1.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع

قمة الناتو بأنقرة.. كندا: سنرفع الإنفاق الدفاعي إلى 4 بالمئة خلال عامين رئيس الوزراء مارك كارني قال إن بلاده تخصص حاليا 1.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع

أنقرة / الأناضول

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن عبء الدفاع داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينتقل تدريجياً من الولايات المتحدة إلى كندا والدول الأوروبية، مصرحا بأن بلاده سترفع الإنفاق الدفاعي إلى 4 بالمئة من ناتجها المحلي خلال عامين.

تصريحات كارني جاءت خلال حديثه للصحفيين الأربعاء، قبيل اجتماع رؤساء دول وحكومات الحلف خلال القمة 36 للناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة.

وأشار كارني إلى أن القمة تُعقد في وقت تتغير فيه طبيعة الحروب بسرعة، لا سيما مع بروز الحرب الهجينة، والصواريخ فرط الصوتية، وتقنيات القتال الذاتية.

وأوضح أن كندا تخصص حالياً 1.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، وأن هذه النسبة سترتفع إلى 4 بالمئة خلال العامين المقبلين.

وكشف كارني أنه أجرى محادثة مطولة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل توجهه إلى أنقرة، مشيراً إلى أن ترامب يرغب في رؤية تحول في تقاسم أعباء الدفاع داخل الناتو، وأن هذا التحول بدأ بالفعل ويتسارع.

يُذكر أن أمين عام الناتو مارك روته والرئيس ترامب يطالبان دول الحلف برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء قمة الناتو، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.