قمة الناتو بأنقرة.. بريطانيا: وحدة الحلف ضرورية إثر تطورات أوكرانيا وهرمز

إسطنبول / الأناضول

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الوحدة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا والتطورات الأخيرة في مضيق هرمز.

تصريحات ستارمر جاءت خلال حديثه للصحفيين قبيل اجتماع رؤساء دول وحكومات الناتو ضمن القمة 36 للحلف التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة.

وأكد ستارمر أن موقف الحلف في ظل تصاعد المخاطر العالمية يكتسب أهمية بالغة.



وأضاف: "في مثل هذه المرحلة، ينبغي أن نظهر، نحن القادة، وحدة الناتو وقوته. وهذا تحديدا ما سنعمل على تحقيقه في قمة هذا الصباح".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.

كما تشهد منطقة مضيق هرمز بين الحين والآخر توترات أمنية، على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.



وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.